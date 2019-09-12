Gölde kaybolan balıkçıyı balık adamlar arayacak Tokat’ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç balıkçıyı balık adamlar arayacak.

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç balıkçıyı balık adamlar arayacak.

Edinilen bilgiye göre, Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan bir çiftlikte çalışan Abdullah Abdi (24), kafeslerde bulunan balıkları yemlediği sırada akıntıya kapılan teknesinin peşinde yüzmeye başlayınca suda kayboldu. Diğerbalıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara veren arama kurtarma ekipleri, günün ilk ışıkları ile tekrar çalışma başlattı. Yaklaşık 35 metre derinlikteki suda kaybolduğu tahmin edilen genç için Ordu İl Emniyet Müdürlüğünden balık adamlar da bölgeye gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.