0553 313 94 23

Gölcük çevresinde temizlik

İzmir’in en önemli sayfiye yerlerinden biri olan Gölcük Gölü kenarında oluşan kirliliğe dikkat çekmek isteyen Ödemiş Belediyesi ve çevre gönüllüleri, göl kenarında temizlik yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
Gölcük çevresinde temizlik

İzmir’in en önemli sayfiye yerlerinden biri olan Gölcük Gölü kenarında oluşan kirliliğe dikkat çekmek isteyen Ödemiş Belediyesi ve çevre gönüllüleri, göl kenarında temizlik yaptı.


Ödemiş Belediyesi öncülüğünde yapılan çevre temizliğine, Kent Konseyi, Efe Dağcılık ve Koza-Der üyeleri de destek verdiler. Temizlik kampanyasına katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Kurtuluş için verilen fedakarca mücadeleyi hiç unutmadan atalarımızın bizlere emaneti olan bu çevreyi korumak hepimizin görevi. Kurtuluş yıldönümü etkinliklerimiz çerçevesinde Ödemiş Kent Konseyi, Efe Dağcılık ve KOZA-DER işbirliği ile yeryüzü cennetimiz Gölcük’ü adımlayıp çevre temizliği yaptık. Kurtuluş etkinliklerimiz arasında yer alan Vosvos kortejimiz de yaylamızı şenlendirdi. Etkinliğimize katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Kent Konseyi ve Efe Dağcılık Başkanı Mehmet Taşlı ile Koza-Der Başkanı Selahattin Bağlı da kampanyaya katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “Gölcük, Ödemiş, İzmir ve Ege bölgesi için bulunmaz bir nimet. Vatandaşlarımız yazın en sıcak günlerinde buralarda serinleme imkanı buluyorlar. Fakat bazı duyarsız vatandaşlarımız, piknik yaptıktan sonra ardında kalan çöpü temizlemiyorlar. Kirlilik sadece çöplerden oluşmuyor. Kimyasal atıklar da büyük tehlike arzediyor. Bu duyarlılığa dikkat çekmek için bu kampanyaya destek verdik” dediler.


Farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için yapılan etkinlikte, 1 traktör römorku dolusu atık toplandı. Atıklar belediye ekiplerince katı atık depolama alına götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü
    1. (Özel) Asker eğlencesinde havai fişek..
    2. Kitap okuyana dondurma bedava
    3. Eylemci anne sayısı 15’e çıktı
    4. Bu hafta çok önemli! Dolar yeni güne..
    5. İstanbul’da yeni eğitim öğretim..
    6. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde okulun..
    7. MEB okullar ne zaman tatil olacak? Ara..
    8. Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da..
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. Tırın altına giren otomobildeki çift..
    11. Kan ağlamayan Kürt evi yok!
    12. İstanbul’da okul trafiği yoğunluğu
    13. Kayseri’de uyuşturucudan 22 kişiye..
    14. GÜNDEM / 9 Eylül 2019
    15. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    16. Erzincan'da trafik kazası: Yaralılar var
    17. Gölcük çevresinde temizlik
    18. ABD'yi ayağa kaldıran tehdit:..
    19. İsrail güçleri gece baskınlarında 14..
    20. Başkan Turanlı’nın yeni eğitim öğretim..
    21. Torbalı tarıma dayalı sanayide model..
    22. Okullar açıldı! İşte 2019 2020 eğitim..
    23. Ders zili İbrahim için çalmadı
    24. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    25. Mersin’de 2 ayrı trafik kazasında 2..
    26. Hastanede tedavi gören şahsın..
    27. Okullar bugün açıldı, trafik yoğunluğu..
    28. Kız kardeşler sahte altınla..
    29. Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile..
    30. Yeni kurulan Anayurt Final Spor Kulübü
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş