Gölcük çevresinde temizlik

İzmir’in en önemli sayfiye yerlerinden biri olan Gölcük Gölü kenarında oluşan kirliliğe dikkat çekmek isteyen Ödemiş Belediyesi ve çevre gönüllüleri, göl kenarında temizlik yaptı.

Ödemiş Belediyesi öncülüğünde yapılan çevre temizliğine, Kent Konseyi, Efe Dağcılık ve Koza-Der üyeleri de destek verdiler. Temizlik kampanyasına katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Kurtuluş için verilen fedakarca mücadeleyi hiç unutmadan atalarımızın bizlere emaneti olan bu çevreyi korumak hepimizin görevi. Kurtuluş yıldönümü etkinliklerimiz çerçevesinde Ödemiş Kent Konseyi, Efe Dağcılık ve KOZA-DER işbirliği ile yeryüzü cennetimiz Gölcük’ü adımlayıp çevre temizliği yaptık. Kurtuluş etkinliklerimiz arasında yer alan Vosvos kortejimiz de yaylamızı şenlendirdi. Etkinliğimize katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kent Konseyi ve Efe Dağcılık Başkanı Mehmet Taşlı ile Koza-Der Başkanı Selahattin Bağlı da kampanyaya katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “Gölcük, Ödemiş, İzmir ve Ege bölgesi için bulunmaz bir nimet. Vatandaşlarımız yazın en sıcak günlerinde buralarda serinleme imkanı buluyorlar. Fakat bazı duyarsız vatandaşlarımız, piknik yaptıktan sonra ardında kalan çöpü temizlemiyorlar. Kirlilik sadece çöplerden oluşmuyor. Kimyasal atıklar da büyük tehlike arzediyor. Bu duyarlılığa dikkat çekmek için bu kampanyaya destek verdik” dediler.

Farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için yapılan etkinlikte, 1 traktör römorku dolusu atık toplandı. Atıklar belediye ekiplerince katı atık depolama alına götürüldü.