  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Albaraka Türk’ten müşterilerine kolaylık

Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı
için kalan
Yerel

Gölcük Asar Deresi kavşak yollarına onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Asar Deresi Kavşağı D-100 Karayolu bağlantı yollarında yol onarımı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:23:48 -
Gölcük Asar Deresi kavşak yollarına onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Asar Deresi Kavşağı D-100 Karayolu bağlantı yollarında yol onarımı yapılıyor.


Projelerini hayata geçirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesi Asar Dere Kavşağı D-100 Karayolu bağlantı yollarında onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan onarım çalışmaları ile araçların yolda daha konforlu hareket edebilmesi sağlanacak.


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük Asar Dere Kavşağı D-100 katılım kollarında bozulan zeminleri söküyor. Söküm işlemi sonrasında yama asfaltlaması yapılıyor. Yapılan onarım çalışması ile yolun konforu arttırılırken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı