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Gölbaşı ilçesinde halk eğitim merkezi tanıtım standı açtı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kursların tanıtımı dolayısıyla stant açıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:24
Gölbaşı ilçesinde halk eğitim merkezi tanıtım standı açtı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kursların tanıtımı dolayısıyla stant açıldı.


Açılan stantlarla alakalı açıklamalarda bulunan Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, “Stant açarken 2019 - 2020 Eğitim öğretim yılında kurumumuzda açılacak olan kursların tanıtımı ve bu kurslarda işlemelerin nasıl yapıldığını yerinde göstermek istediklerini söyledi. Bu kursların yediden yetmişe herkes tarafından alınabileceğini böylece halkımızın hem ürün ortaya koyacağını hem de boş vakitlerini değerlendirecekler. Bu kurslarımız yıl boyunca düzenli olarak devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:24
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