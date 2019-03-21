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Golan Tepeleri neden bu kadar önemli? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

Amerikan Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' açıklamasında bulundu. Bu önemli gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?' ve 'Golan Tepeleri'nin İsrail için önemi ne?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte tartışmalı bölge 'Golan Tepeleri' hakkında merak edilenler...

21 Mart 2019 Perşembe 21:43
Golan Tepeleri neden bu kadar önemli? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

Amerikan Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' açıklamasında bulundu. Bu önemli gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?' ve 'Golan Tepeleri'nin İsrail için önemi ne?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte tartışmalı bölge 'Golan Tepeleri' hakkında merak edilenler...

Golan Tepeleri nerede? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?

Golan Tepeleri'ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında su kaynakları ve güvenlik geliyor. Golan Tepeleri, güvenlik açısından gözardı edilemeyecek kadar jeostratejik bir konumda ve zengin su yataklarına sahip. İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor.

Uluslararası hukuka göre, Suriye toprağı olan ancak fiilen İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin bu iki ülke dışında Lübnan ve Ürdün'le de sınırı bulunuyor.

Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması da bölgeyi çoğu dindar Yahudi'nin gözünde kutsallaştırıyor.

Bu tür nedenlerle İsrail iç siyasetinde de önemli bir yer tutan Golan Tepeleri, İsrail tarafından "ülkelerinin vazgeçilmez bir parçası" olarak görülüyor.

- Golan Tepeleriyle ilgili önemli gelişmeler kronolojik olarak şu şekilde:

1967: İsrail, Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşı sırasında Suriye'ye saldırarak, stratejik öneme sahip Golan Tepelerini ele geçirdi. Suriye'nin başkenti Şam'a sadece 60 kilometre mesafede olan Golan Tepeleri'nin, İsrail ile Suriye'nin yanı sıra Ürdün ve Lübnan'a da sınırı bulunuyor.

1973: Suriye, askeri harekat başlatarak İsrail'den Golan Tepeleri'ni geri almayı denedi ancak başarısız oldu.

1974: İsrail ve Suriye, Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çekerek askeri çatışmayı sonlandırmaya razı oldu. Aynı yıl barış gücü askerleri bölgeye konuşlandırıldı.

1981: İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

1999: Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faruk eş-Şara, iki ülke arasında başlatılan üst düzey görüşmeler kapsamında bir araya geldi.

2000: Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iadesi hedefiyle, ABD'nin ara bulucuğunda başlatılan müzakereler başarısızlıkla neticelendi. Görüşmelerin başarısız olmasının nedeni ise İsrail'in, Celile Gölü yanında yer alan ve kilit öneme sahip su kaynağı olan bir toprak parçasını Suriye'ye bırakmaya razı olmamasıydı.

2008: Suriye ve İsrail, kapsamlı bir barış anlaşması sağlanması amacıyla Türkiye'nin ara buluculuğunda yeniden dolaylı görüşmelere başladı. İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ve dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın yolsuzluk davası nedeniyle istifa etmesinin ardından görüşmeler sonlandırıldı.

2009: İsrail Başbakanı Netanyahu, Golan Tepeleri ile ilgili daha sert bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi. Aynı yıl Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de karşılarında "barış için görüşülecek bir muhatap olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama da 2009 yılında göreve geldiğinde, "İsrail ve Suriye arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmanın dış politika öncelikleri arasında yer aldığını" söyledi ancak bu konuda da bir gelişme sağlanamadı.

2013: Mart 2011'de patlak veren Suriye iç savaşı 2013 yılında Golan Tepeleri'ne kadar ulaştı. İsrail, Golan Tepeleri'ne top ateşi açıldığını öne sürerek bu saldırılara karşılık verdi. İsrail ve Suriye orduları da aynı yılın mayıs ayında karşılıklı top atışlarında bulundu.

Golan Tepeleri'nde 20'den fazla Yahudi yerleşim birimi 20 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuk, buradaki Yahudi yerleşimcilerin varlığını illegal olarak değerlendiriyor. Golan Tepeleri'nde ayrıca 20 bin civarında da Suriyeli Dürzi yaşıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu 17 Nisan'da Bakanlar Kurulunu Golan Tepeleri'nde toplayarak, "İsrail, Golan Tepeleri'ni sonsuza dek elinde tutacak" açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:43
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