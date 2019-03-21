Golan Tepeleri kimin? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?', 'Golan Tepeleri'nin İsrail için önemi ne?' ve 'Golan Tepeleri kimin?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte tartışmalı bölge 'Golan Tepeleri' hakkında merak edilenler...

Golan Tepeleri nerede? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

Golan Tepeleri kimin?

Suriye, Ürdün, Lübnan ve işgalci İsrail Devleti’ne sınırı olan Golan Tepeleri, stratejik konumu ve zengin su kaynakları nedeniyle İsrail ile Suriye arasında yıllardır sorun olarak kalmaya devam ediyor. 1967 yılında yaşanan 6 gün Savaşı’nda İsrail ordusu tarafından işgal edilen Golan Tepeleri, 13 Aralık 1981 yılında İsrail’in ilhak kararına sahne oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 338 nolu kararlarında “işgal altındaki Suriye toprakları” olarak tanımlanan bölge 50 yıldır işgalcilerin kontrolünde.

Golan Tepeleri neden bu kadar önemli? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması