Göl raporu açıklandı, turkuaz renk normal

İznik gölünün geçen hafta turkuaz renge bürünmesinin ardından tahlil raporları açıklandı. Prof. Dr. Meriç Albay, suyu alkali olan gölde bu durumun normal olduğunu söyledi.

İznik gölünde son yıllarda yaşanan kirliliğin ardından kurban bayramı öncesinde gölün turkuaz renge bürünmesi görsel bir şölen yaşatırken, bir yandan da göl ile ilgili endişeleri artırdı. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Meriç Albay ekibi ile birlikte bayram öncesinde gölün muhtelif noktalardan su numunesi alarak tahlil için üniversiteye götürdü. Albay, İznik gölünün turkuaz renge bürünmesi ile ilgili yaptığı incelemenin detaylarını açıkladı.

Meriç Albay, “Tespitlerimize göre sudaki yoğun kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat miktarı ile alg artışı turkuaz rengin oluşmasına sebebiyet verdi. Biliyorsunuz İznik gölü yüksek alkali değere sahip bir göl. Bu tip göllerde bu renk yılın belli dönemlerinde normal bir durum” şeklinde konuştu.