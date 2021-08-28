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Gol makinesi Lewandowski'den rekor!
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Spor Gol makinesi Lewandowski'den rekor!
Spor

Gol makinesi Lewandowski'den rekor!

Almanya Ligi'nin üçüncü haftasında Bayern Münih, Hertha'yı konuk etti. Alman devinin golcü ismi Robert Lewandowski, takımının 2. golünü attı; ve kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 21:36:00 -
Gol makinesi Lewandowski'den rekor!

Almanya Ligi'nin üçüncü haftasında Bayern Münih, Hertha'yı konuk etti. Alman devinin golcü ismi Robert Lewandowski, takımının 2. golünü attı; ve kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
Bayern Münih, 6. dakikada Thomas Müller ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Robert Lewandowski sahneye çıktı. Polonyalı golcü takımını 2-0 öne geçirirken; Bundesliga'da 13 maç üst üste gol kaydetti ve kendi rekorunu kırdı. 33 yaşındaki oyuncu bu süreçte 20 gol kaydetti.

Almanya'da üst üste en çok gol atma rekoru 15 Ağustos 2021'de yaşamını yitiren Alman efsanesi Gerd Müller'e aitti. Müller, 16 maçla Almanya'da üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Robert Lewandowski ayrıca resmi maçlarda üst üste 16. maçında gol attı ve Müller'in 1969-70'de kırdığı Bayern Münih, kulüp rekorunu egale etti.

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