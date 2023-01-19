Gol kaçırma uzmanı o forvetin son hali şaşırttı! Nereden nereye...

2008 yılında Mallorca'dan Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bedelle transfer olan ve o dönem beklentilerin altında kalan Daniel Güiza futbol hayatına devam ediyor. Şimdilerde 42 yaşında olan veteran golcü, İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Güiza'nın son hali ise taraftarları bir hayli üzdü.

Fenerbahçe formasıyla 2008-2011 yılları arasında top koşturan Güiza'nın yeni adresi belli oldu. 42 yaşındaki veteran golcü sezon sonuna kadar İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu.

Güiza'nın yaşlanış halini gören sarı-lacivertli taraftarlar eski oyuncusuna başarı mesajları yağdırdı.

KAÇIRDIĞI GOLLERLE HATIRLANIYOR

Guiza, kaçırdığı gollerle taraftarların aklında yer etmişti. O dönem 14 milyon Euro gibi bir bedelle takıma katılan golcü oyuncu, basit gollerdeki talihsiz anlarıyla hatırlanıyor.