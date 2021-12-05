  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gol düellosunu Bayern Münih kazandı
Spor

Gol düellosunu Bayern Münih kazandı

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 01:41:00 -
Gol düellosunu Bayern Münih kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun son maçında 7 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Park’ta Bayern Münih’i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund 5. dakikada Julian Brandt’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gole 9. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve 1-1’lik eşitliği sağladı.

Yüksek tempoda oynanan maçın ilk yarısı 44. dakikada Kinglsely Coman’ın attığı golle Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip Erling Haaland’ın 47. dakikada topu ağlara göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.

Mats Hummels’in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, Lewandowski’nin 77. dakikada penaltı atışını gole çevirmesiyle 3-2 öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bavyera ekibi bu galibiyetle puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise lider Bayern Münih'in 4 puan arkasında 30 puanda kaldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Siirt'te adeta gövde gösterisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek..
ABD için kriz çanları!
Dünya

ABD için kriz çanları!

Türkiye için büyüme tahminleri tek tek yukarı yönlü rezive edilirken Goldman Sachs, Omikron varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nin büyü..
ABD'den gelen haberin ardından gram altın rekor tazeledi!
Ekonomi

ABD'den gelen haberin ardından gram altın rekor tazeledi!

Altın fiyatları, ABD'de Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin altında kalmasının ardından hareketlendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay