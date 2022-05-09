Gol düellosunda Antalyaspor, Konya'yı devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor'u 3-2'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luiz Adriano, 16. dakikada Ndao ve 67. dakikada Haji Wright penaltıdan kaydetti. Konyaspor'un golleri ise 5. dakikada penaltıdan Guilherme ve 13. dakikada Endri Çekici'nin ayağından geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, 64 puanda kalırken Antalyaspor puanını 55'e yükseltti.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.