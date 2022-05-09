  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gol düellosunda Antalyaspor, Konya'yı devirdi
Spor

Gol düellosunda Antalyaspor, Konya'yı devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor'u 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 22:18:00 -
Gol düellosunda Antalyaspor, Konya'yı devirdi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luiz Adriano, 16. dakikada Ndao ve 67. dakikada Haji Wright penaltıdan kaydetti. Konyaspor'un golleri ise 5. dakikada penaltıdan Guilherme ve 13. dakikada Endri Çekici'nin ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 64 puanda kalırken Antalyaspor puanını 55'e yükseltti.

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay