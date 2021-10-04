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Dünya Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Harekete geçildi
Dünya

Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Harekete geçildi

Kolombiya'da gökyüzünde beliren siyah halka, uzmanları harekete geçirdi. Bazıları halkanın duman olduğunu söylerken, bazıları ise UFO olduğunu savunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 08:20:00 -
Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Harekete geçildi

Kolombiya'nın Barrancabermeja kentindeki siyah halka, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu.

Kentte yaşayanlar, gizemli halkayı gördükten sonra çeşitli yorumlarda bulunmaya başladı.

Halkanın ne olduğuna ilişkin iki keskin yorum var.

Bölge sakinlerinden bazıları, siyah halkanın bir UFO'ya ait olduğunu ve uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğini savundu.

Karşı görüş bildiren bölge sakinleri ise siyah halkanın bölgedeki bir fabrikanın bacasından çıkan is sonucu oluştuğunu söylüyor.

Söz konusu durum uzmanları da harekete geçirdi.

Halkanın ne olduğunu belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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