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Dünya Gökyüzünden insanların üzerine yağmur gibi solucan yağdı!
Dünya

Gökyüzünden insanların üzerine yağmur gibi solucan yağdı!

Çin'in başkenti Pekin'de gökyüzünden yağmur gibi solucan yağdı. Yetkililer şiddetli rüzgarlar neticesinde solucanların havaya kalkıp sürüklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 23:58:00 -
Gökyüzünden insanların üzerine yağmur gibi solucan yağdı!

Çin'in başkenti Pekin'de insanların ve araçların üzerine yağmur gibi solucan yağdı. Hayrete düşüren olay sonrası yetkililer vatandaşları evden çıkınca şemsiye kullanmaları konusunda uyardı. 

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tüm araç ve caddeleri yağmur gibi solucanların kapladığı görülüyor. Aynı görüntülerin devamında işe giden ve günlük rutin işlerini yapan vatandaşların solucanlardan korunmak için şemsiye kullandıkları görülüyor.

Şiddetli rüzgarla savruldular

Yaşanan durumla ilgili Çinli yetkililer henüz bir açıklama yapmazken ülkede yayın yapan bilimsel bir derginin analizine göre; solucanları şiddetli rüzgarın havaya kaldırıp sürüklediği ve başkent Pekin üzerinde rüzgar şiddetini azaltınca solucanların yağmur gibi yere yağdığına dikkat çekildi.

Aynı olay 2011 yılında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde de yaşanmıştı.

İşte ülkeden çekilen o fotoğraflar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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