Gökyüzündeki sıralı ışıkları ilk kez gören gençler o anları anlattı

Tekirdağ’da gökyüzünde sıralı ışık gördüklerini ifade eden gençler yaşadıkları o anları anlattı.

Yaklaşık 5 gün önce Malkara ilçesindeki evin balkonundan gece saatlerinde havaya baktığı sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz, Erdinç Pilan, Mustafa Avcı ve Batuhan Top, yaşadığı şaşkınlığı, hayretler içinde anlattı. Trakyalı dört arkadaş, yaşananların ardından çok sayıda olumlu ve olumsuz tepkiler aldıklarını söyledi.

Bize ‘masum köylü’ dediler

Kendilerine masum köylü denildiğini ifade eden Batuhan Top ise, “Gözümüzün önünden bir öyle bir böyle sıralı ışıklar geçti. Biz de ne olduğunu anlayamadık, elim ayağım dolaştı. UFO denildi ama UFO olmadığını düşünüyorum. Yaşananların ardından bize, ‘UFO gören masum köylü’ dendi. Tokat, Sakarya, Ankara ve İstanbul’dan bana ulaşanlar oldu. Beni kendilerine benzetenler olmuş. Tanımadığım bu insanlar beni arayınca çok sevindim, teşekkür ediyorum” dedi.

“Starlink uyduları olduğunu sanmıyorum”

Gökyüzündeki görüntünün Elon Musk’ın Starlink projesi olduğuna pek inanmadığını ifade eden Erdinç Pilan, “İftardan sonra arkadaşlarla balkonda havayı izlerken, bir baktık 35 - 40 tane cisim geçti. Biraz şaşkınlık yaşadık ama gördüğümüz cisimlerin her yerde söylenen Elon Musk’ın Starlink uyduları olduğuna pek inanmıyorum” dedi.

Mustafa Avcı ise, “İlk biz gördüğümüz için açıkçası çok şaşırdık. Hemen telefonlara sarıldık” diye konuştu.

Sıralı ışıkları görünce panik yaşadığını ifade eden Yasin Demiröz, balkondan hemen içeri kaçtığını belirtti.