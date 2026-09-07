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Teknoloji Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında ‘O’ var Aselsan’ın Gürz’ü sahaya indi
Teknoloji

Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında ‘O’ var Aselsan’ın Gürz’ü sahaya indi

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Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümünü tek araç üzerinden sunan sistemle gerçekleştirilen faaliyette, radar ve elektro-optik tespit ile takip, takip devamlılığı ve menzil doğruluğunda yüksek başarı sağlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi, farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sunan yapısıyla saha faaliyetlerine başladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, GÜRZ Hava Savunma Sistemi'nin atışlı faaliyeti, başarıyla gerçekleştirildi.

Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümünü tek araç üzerinden sunan sistemle gerçekleştirilen faaliyette, radar ve elektro-optik tespit ile takip, takip devamlılığı ve menzil doğruluğunda yüksek başarı sağlandı.

GÜRZ, dört yüzlü AESA radarı, elektro-optik süitleri ve haberleşme sistemleriyle yetkinliğini doğrularken, faaliyette kullanılan GÖKSUR füzesi de zorlu manevralar gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi takip etti.

ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi, top ve füze olmak üzere farklı önleyicilerin kullanımına imkan tanıyarak tek platform üzerinde çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor.

ASELSAN, sosyal medya hesabından GÜRZ'e ilişkin yaptığı paylaşımda da "Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında GÜRZ. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan ASELSAN GÜRZ, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek." ifadelerine yer verdi.

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