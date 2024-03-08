Gökyüzünde panik! Kalkış esnasında tekerleği koptu
ABD'de San Francisco'dan Japonya'ya giden bir uçağın tekerleği, kalkış esnasında koparak yere düştü. 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebat taşıyan yolcu uçağı, acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Tüm yolcuların binişi gerçekleştikten sonra sıradan bir uçuş için uçak pistte ilerlemeye başladı. Yavaşça kalkışa geçen uçağın ayakları yerden kesildiği an bir tekerleği uçaktan koparak aşağı düştü.
Görüntüler ABD'deki bir havaalanından. San Francisco Havaalanı'ndan Japonya uçuşu için kalkan Boeing 777 yolcu uçağı, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Uçağın bir tekerleği kopunca acil iniş kararı alındı. Yolcu uçağı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na indi. İniş sorunsuz tamamlandı.
İnişin ardından yolcu uçağı çekici yardımıyla pistten çıkartıldı. 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular başka bir uçağa aktarılarak uçuşları sağlandı. Uçaktan düşen lastik, havaalanında bulunan bir aracın üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Havayolu şirketi, 2002 yılında üretilen uçağın eksik veya hasarlı lastiklerle güvenli bir şekilde inebilecek şekilde tasarlandığını söyledi. Federal Havacılık İdaresi olay hakkında soruşturma başlattı.
Teknoloji
Putin'i çıldırtacak gelişmeyi duyurdular: Rus SU-57 yerine Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan alacaklar
Teknoloji
Mete Yarar'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili olay çıkış: O kadar tuhaf bir yere geldi ki buna ne denir?
Dünya
Almanya'da grev! 25 bin kişi işi bıraktı...Ülkeye bir kötü haber daha geldi: Tren ve uçak seferlerini iptal ettiler