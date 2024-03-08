Gökyüzünde panik! Kalkış esnasında tekerleği koptu

Tüm yolcuların binişi gerçekleştikten sonra sıradan bir uçuş için uçak pistte ilerlemeye başladı. Yavaşça kalkışa geçen uçağın ayakları yerden kesildiği an bir tekerleği uçaktan koparak aşağı düştü.

Görüntüler ABD'deki bir havaalanından. San Francisco Havaalanı'ndan Japonya uçuşu için kalkan Boeing 777 yolcu uçağı, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Uçağın bir tekerleği kopunca acil iniş kararı alındı. Yolcu uçağı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na indi. İniş sorunsuz tamamlandı.

İnişin ardından yolcu uçağı çekici yardımıyla pistten çıkartıldı. 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular başka bir uçağa aktarılarak uçuşları sağlandı. Uçaktan düşen lastik, havaalanında bulunan bir aracın üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırıldı.

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Havayolu şirketi, 2002 yılında üretilen uçağın eksik veya hasarlı lastiklerle güvenli bir şekilde inebilecek şekilde tasarlandığını söyledi. Federal Havacılık İdaresi olay hakkında soruşturma başlattı.