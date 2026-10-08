Gökyüzünde muazzam görsel şölen: Draconid meteor yağmuru 8-9 Ekim gecesi zirveye ulaşıyor!

Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Draconid meteor yağmuru, 8-9 Ekim gecesi zirveye ulaşacak. Osmaniye ve çevresinde hava koşullarının uygun olması halinde, özellikle şehir ışıklarından uzak noktalarda meteorlar çıplak gözle izlenebilecek.

GÖKYÜZÜNDE DRACONID HAREKETLİLİĞİ

Her yıl ekim ayında gözlenen Draconid, diğer adıyla Giacobinid meteor yağmuru için geri sayım başladı. 6 Ekim itibarıyla aktif hale gelen meteor yağmurunun 8-9 Ekim gecesi en yoğun dönemine ulaşması bekleniyor.

Adını Ejderha (Draco) Takımyıldızı’ndan alan Draconidler, Dünya’nın 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların arasından geçmesiyle oluşuyor. Kuyruklu yıldız, Güneş çevresindeki bir turunu yaklaşık 6,6 yılda tamamlıyor.

DRACONIDLER ZAMAN ZAMAN SÜRPRİZ YAPIYOR

Draconidler genellikle çok yüksek meteor sayılarıyla bilinen bir meteor yağmuru değil. Ancak geçmişte beklenmedik ölçüde yoğun dönemlere sahne olması, gökyüzü meraklılarının bu doğa olayını yakından takip etmesine neden oluyor.

Draconidlerin ardından ekim ayının bir diğer önemli gökyüzü olayı Orionid meteor yağmuru gelecek. Orionidlerin 21 Ekim civarında en yoğun dönemine ulaşması bekleniyor.

OSMANİYE’DE AKŞAM SAATLERİ AVANTAJLI

Osmaniye merkez ve ilçelerinden Draconidleri gözlemlemek isteyenler için Ejderha Takımyıldızı’nın gökyüzündeki yüksekliği önem taşıyor. Radyant noktasının akşamın erken saatlerinde daha yüksekte bulunması gözlem açısından avantaj sağlayacak.

7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece radyantın saat 18.00 sıralarında yaklaşık 70 derece yüksekte olması bekleniyor. Yüksekliğin saat 20.00’de yaklaşık 55 dereceye, 22.00’de 38 dereceye ve gece yarısında yaklaşık 22 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Gece ilerledikçe kaynak noktasının ufka yaklaşması nedeniyle Osmaniye’de gözlem yapmak isteyenler için akşamın erken saatleri daha elverişli olacak.

KARANLIK NOKTALAR TERCİH EDİLMELİ

Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya özel bir gözlem ekipmanına ihtiyaç bulunmuyor. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzü görüşünün mümkün olduğunca açık olduğu karanlık alanlar gözlem şansını artırıyor.

Osmaniye’de Amanosların ışık kirliliğinin düşük olduğu kesimleri başta olmak üzere güvenli ve açık gözlem noktaları tercih edilebilir. Zorkun yolu ve Kastabala çevresinde de ışık kirliliğinin düşük olduğu güvenli alanlar, hava ve yol koşulları dikkate alınarak değerlendirilebilir.

GÖZLERİNİZİ KARANLIĞA ALIŞTIRIN

Gözlem öncesinde gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakika beklemek ve telefon gibi parlak ekranlardan uzak durmak görüşü kolaylaştırabilir.

Meteorlar Draco yönünden yayılıyormuş gibi görünse de gökyüzünün farklı noktalarında ortaya çıkabilir. Bu nedenle yalnızca Ejderha Takımyıldızı’na odaklanmak yerine mümkün olduğunca geniş bir gökyüzü alanını izlemek daha iyi sonuç verebilir.

Osmaniye’nin serinleyen sonbahar akşamlarında uzun süre dışarıda kalacakların uygun kıyafetler giymesi, battaniye veya kamp sandalyesi bulundurması da gözlemi daha konforlu hale getirebilir.