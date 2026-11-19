Gökyüzü ateş toplarıyla aydınlandı! Japonya’da Leonid şöleni
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’da Leonid Göktaşı Yağmuru sırasında gökyüzünde art arda meteorlar görüldü. Ateş topunu andıran parlak görüntüler kameralara yansırken, ortaya çıkan renk cümbüşü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Japonya’da gece gökyüzü Leonid Göktaşı Yağmuru’yla görsel şölene dönüştü.
Her yıl Kasım ayında Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının arasından geçmesi ve bu parçacıkların atmosfere girerek yanmasıyla ortaya çıkan "Leonid Göktaşı Yağmuru" Japonya'da görüldü. Kameralara yansıyan meteorlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ateş topu şeklinde gözlenen ve gökyüzünü aydınlatan göktaşlarının oluşturduğu renk cümbüşü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.