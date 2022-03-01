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Teknoloji Göktürk-1 uydusu Antarktika'daki adaları görüntüledi
Teknoloji

Göktürk-1 uydusu Antarktika'daki adaları görüntüledi

Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Antarktika'daki Horseshoe ve Dismal adalarının görüntüleri, Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:06:00 - 2022-03-01 17:07:47
Göktürk-1 uydusu Antarktika'daki adaları görüntüledi

Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Antarktika'daki Horseshoe ve Dismal adalarının görüntüleri, Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Müdürlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe ve Dismal adalarının Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

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