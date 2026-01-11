  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siviller kalkan, mezarlık karargah: Terör örgütünün kalleşliği tescillendi! ABD basını yazdı! "Üçlü Savunma İttifakı" İsrail’in uykusunu kaçırdı Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: MİT yoğun çaba gösterdi Şara’nın danışmanından tarihi uyarı: Kaostan beslenenler ders çıkarsın Suriye'den Halep mesajı: Kaosa bel bağlayanlar dersini aldı! Siyonist işgalci Suriye'de azgınlaştı: On günde 16 kara operasyonu Erdoğan'dan kendisini bekleyen gazetecilere jest! 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor! "Burası bizim geçmişimiz" Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi Halep'te terör inlerine pençe: Vali El-Garib'den koordinasyon uyarısı
Dünya Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü!
Dünya

Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Müzik dünyası Kolombiya'dan gelen acı haberle sarsıldı! Ünlü şarkıcı Jimenez ve beraberindeki heyeti taşıyan küçük bir özel uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alana çakıldı.jimenez

Kolombiya'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.

Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." ifadelerini kullanmış.

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

Dünya

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

Güney Amerika’da kartlar yeniden dağıtılıyor! Kolombiya liderinden tüm dünyayı şaşırtan hamle!
Güney Amerika’da kartlar yeniden dağıtılıyor! Kolombiya liderinden tüm dünyayı şaşırtan hamle!

Gündem

Güney Amerika’da kartlar yeniden dağıtılıyor! Kolombiya liderinden tüm dünyayı şaşırtan hamle!

Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek
Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek

Dünya

Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23