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Dünya Gökten bahçesine düştü teklif yağıyor! 12 milyon TL değer biçildi
Dünya

Gökten bahçesine düştü teklif yağıyor! 12 milyon TL değer biçildi

Yeniakit Publisher
2023-11-09 18:23:00 -
Gökten bahçesine düştü teklif yağıyor! 12 milyon TL değer biçildi

Almanya’da yaşayan Mahmut Şahin’in evine düşen gök taşı için servet değerinde teklifler geldi. 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilen gök taşı için 400 bin euro değer (Yaklaşık 12 milyon 211 bin Türk Lirası) biçildi.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan Mahmut Şahin'in (47), yaklaşık 7 ay önce evinin bahçesine düşen gök taşına (meteor) 400 bin euro değer (Yaklaşık 12 milyon 211 bin Türk Lirası) biçildi.

Bild gazetesinin haberine göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü.

Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin euroya varan teklifler sunmaya başladı.

Şahin'in Münih'teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına yaklaşık 400 bin euro değer biçti.
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Haberde, Hamburg'daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.

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