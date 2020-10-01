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Teknoloji Göktaşına ulaşmıştı! Şimdiye kadarki en riskli hareketini yapacak
Teknoloji

Göktaşına ulaşmıştı! Şimdiye kadarki en riskli hareketini yapacak

Aylar önce Bennu isimli ünlü göktaşına ulaşan NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, şu anda kendisini ciddi tehlikeye atacak bir şey denemeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:02:00 -
Göktaşına ulaşmıştı! Şimdiye kadarki en riskli hareketini yapacak

NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, aylar önce Bennu adlı ünlü göktaşına ulaştı. Uzay aracı, bu büyük ve gizem dolu göktaşının yüzeyini incelemek ve çeşitli keşiflerde bulunmak için çok zaman harcadı. Şu ana kadar başarılı olan uzay aracı, şimdi kendini ciddi tehlikeye atacak bir şey denemeye hazırlanıyor.

Uzay aracının görevinin nihai başarısının bunu başarmasına bağlı olduğu bildirildi.

Şimdiye kadarki en riskli hareket

'Dokun ve Git' adı verilen numune toplama manevrası, OSIRIS-REx uzay aracına, göktaşının kayalık yüzeyinden madde alma şansı tanıyacak. Fakat bu, OSIRIS-REx'in şimdiye kadar yapacağı en riskli hareket olacak.

Diğer yandan, NASA’nın bir asteroide uzay aracı göndermedeki birincil hedefi bu olduğu için uzay aracının görevi başarması son derecede önem arz ediyor. Yapılacak bu manevra için uzun zamandır yapılan planlamalar ise akıllara durgunluk veriyor.

Uzun zaman harcandı

Görev ekibi, numunenin toplanması için asteroiddeki en müsait yeri bulmak için çok uzun bir zaman harcadı.

Çok fazla enkaz bulunuyor

Independent'in haberine göre; bu süreç, NASA’nın ilk başta düşündüğünden güç, çünkü Bennu göktaşının yüzeyinde düşünülenden çok daha fazla enkaz bulunuyor. Bu sebep ile, görevi yürüten bilim insanları, güvenli olan bir numune toplama alanı bulmak amacı ile aylar harcadı. Bunun neticesinde seçenekler daraltıldı ve örnek toplama girişimi için bir bölge seçildi. Fakat bülbül krateri olarak isimlendirilen alanda enkazlar var ve uzay aracının göktaşının yüzeyine inerken dikkatli olması gerekecek.

Dünya'ya çok uzak! Bu nedenle...

Göreve ilişkin en büyük güçlüklerden biri ise, göktaşının Dünya’ya çok uzak olması sebebi ile uzay aracının gerçek zamanlı olarak kontrol edilmemesi. Araç, aylardır tüm provaları yapıyor ve sonunda manevrayı gerçekten gerçekleştirecek.

BGR’nin haberine göre yapılacak manevra, 20 Ekim tarihinde gerçekleşecek ve bilim insanları görevin hiçbir aksama olmadan tamamlanmasını ümit ediyor.

101955 Bennu göktaşı, 11 Eylül 1999 tarihinde tespit edildi. Güneş Sistemi'ne yaklaşmakta olan göktaşının 2100’de sisteme gireceği düşünülüyor.

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