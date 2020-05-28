Göktaşı yağmuru Rize’de güvenlik kamerasına yansıdı

Türkiye’de bu akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Rize’de de güvenlik kameralarına yansıdı.

Göktaşı yağmuru bu akşam saat 20.30’dan itibaren Türkiye’nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gözlenirken, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde de göründü. Göktaşı yağmuru Rize’nin Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi’nde de özel bir işletmenin güvenlik kamerası ile Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit Tüneli girişini gösteren güvenlik kameralarından da gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.