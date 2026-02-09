Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’

Satranç dehası Kasparov örneğiyle teknolojinin ulaştığı durdurulamaz hızı özetleyen Bayraktar, insanlı savaş uçaklarının artık devrinin kapandığını ve insansız sistemlerin sahadaki mutlak üstünlüğünü çarpıcı bir kıyaslamayla gözler önüne serdi.

"Kasparov'u telefonum bile yeniyor!"

Zekanın ve stratejinin zirvesi sayılan Kasparov’u yetiştirmenin 40 yıl sürdüğünü hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Bugün cebimdeki telefon bile onu yenebiliyor. İnsanlı savaş uçağıyla insansızı kıyaslamak artık imkansız" diyerek yapay zekanın ulaştığı korkutucu güce dikkat çekti. İnsansız uçakların bir hedefi imha ettiği anda diğer tüm unsurların sahadan çekilmek zorunda kaldığı bir savaş doktrinine geçildiğini vurgulayan Bayraktar, gökyüzünde artık "insan nefesinin" değil, "algoritmaların" hüküm sürdüğünü belirtti.

"Pilot eğitimi bitti, maliyet düştü: İnsan daha ileriye gitmeli"

İnsansız sistemlerin getirdiği en büyük devrimin düşük maliyet ve eğitim yükünün ortadan kalkması olduğunu ifade eden Bayraktar, "Pilot yok, maliyet düşük, yıllarca süren pahalı eğitim süreçleri yok" dedi. Makinelerin rutin ve tehlikeli işleri üstlendiği bu yeni çağda, insanın daha entelektüel ve vizyoner alanlara odaklanması gerektiğini savunan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Bayraktar TB3 ve KIZILELMA gibi projelerle bu dönüşümün tam merkezinde yer aldığını bir kez daha tüm dünyaya haykırdı.