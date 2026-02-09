  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor! 9 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Avrupa-Rusya arasında gerginlik! Rusya: Avrupa bize saldırırsa... Bebek katili İsrail'i destekleyen markaların bebek mamaları toplatılıyor! Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz' Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş! Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer! İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’
Gündem

Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi Selçuk Bayraktar, havacılık ve yapay zeka dünyasında kartların yeniden karıldığını ilan eden tarihi açıklamalarda bulundu.

Satranç dehası Kasparov örneğiyle teknolojinin ulaştığı durdurulamaz hızı özetleyen Bayraktar, insanlı savaş uçaklarının artık devrinin kapandığını ve insansız sistemlerin sahadaki mutlak üstünlüğünü çarpıcı bir kıyaslamayla gözler önüne serdi.

 

"Kasparov'u telefonum bile yeniyor!"

Zekanın ve stratejinin zirvesi sayılan Kasparov’u yetiştirmenin 40 yıl sürdüğünü hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Bugün cebimdeki telefon bile onu yenebiliyor. İnsanlı savaş uçağıyla insansızı kıyaslamak artık imkansız" diyerek yapay zekanın ulaştığı korkutucu güce dikkat çekti. İnsansız uçakların bir hedefi imha ettiği anda diğer tüm unsurların sahadan çekilmek zorunda kaldığı bir savaş doktrinine geçildiğini vurgulayan Bayraktar, gökyüzünde artık "insan nefesinin" değil, "algoritmaların" hüküm sürdüğünü belirtti.

 

"Pilot eğitimi bitti, maliyet düştü: İnsan daha ileriye gitmeli"

İnsansız sistemlerin getirdiği en büyük devrimin düşük maliyet ve eğitim yükünün ortadan kalkması olduğunu ifade eden Bayraktar, "Pilot yok, maliyet düşük, yıllarca süren pahalı eğitim süreçleri yok" dedi. Makinelerin rutin ve tehlikeli işleri üstlendiği bu yeni çağda, insanın daha entelektüel ve vizyoner alanlara odaklanması gerektiğini savunan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Bayraktar TB3 ve KIZILELMA gibi projelerle bu dönüşümün tam merkezinde yer aldığını bir kez daha tüm dünyaya haykırdı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Gündem

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!
Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Teknoloji

Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Bakan Bayraktar Osmaniye’de Konuştu: Yaralarımızı Sardık, Daha Güçlü Bir Şekilde İleriye Yürüyoruz
Bakan Bayraktar Osmaniye’de Konuştu: Yaralarımızı Sardık, Daha Güçlü Bir Şekilde İleriye Yürüyoruz

Ekonomi

Bakan Bayraktar Osmaniye’de Konuştu: Yaralarımızı Sardık, Daha Güçlü Bir Şekilde İleriye Yürüyoruz

Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı
Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı

Gündem

Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

YOLLARIN AÇIK OLSUN, DİPLOMASI GÜÇLÜ OĞUL!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23