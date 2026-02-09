İP’li halk düşmanından büyük terbiyesizlik

Sebahattin Ayan İstanbul

Cumhuriyetin kuruluşunda ‘bu ülkeye komünizm lazımsa onu biz getiririz. Senin görevin askerlik yapmak, çift sürmek’ diyerek Anadolu insanına ve tesettürlü Türk kadınına ikinci sınıf muamelesi yapan habis Nevzat Tandoğan ruhu hâlâ dipdiri. Müslümanlara ikinci sınıf muamelesi yapan hor gören gerici zihniyet; bu defa CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti’de hortladı. Kendini bilmez İP’li Mehmet Emin Korkmaz, AK Partili Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik rezil ifadeler kullandı.

TUTUKLANDI

İYİ Parti kurucusu olduğu öğrenilen Korkmaz, Güneş’in bir fotoğrafını şu galiz sözlerle paylaştı. “Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP’ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!” Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Korkmaz, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanırken, partisi de hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bu arada, Korkmaz’ın skandal hakaretlerine tepki yağdı. Başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Üyesi, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve birçok isimden Akgün’e destek açıklaması geldi.

MÜSAVAT BİLE İSYAN ETTİ

Efkan Ala, şunları kaydetti: “İğrenç ve aşağılık nefret söylemini şiddetle lanetliyoruz. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız. Türkiye’nin geleceğinde bu zihniyetin yeri yoktur.” Ömer Çelik de, şu ifadeleri kullandı: “Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza parti temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İYİ Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir.” İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, Güneş’i aradığını belirterek, “Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini belediyedeki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter, nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur.”

KIYAFET CAHİLİ ZİHNİYET

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Korkmaz’ın ifadelerini “hadsizlik” olarak niteleyerek şunları kaydetti: “Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini ‘cahillik’ sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız.” AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin de, ifadeleri “çirkin ve aşağılık” olarak nitelendirerek, kendilerinden olmayanı hazmedemeyip, hakaret diline başvuran anlayışı milletin vicdanına havale ettiklerini belirtti.