Nadir görülen anlar kamerada!

Bayburt’un Değirmencik köyünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, köy yolu yakınlarında görüntülendi.

Kedigiller familyasının en dikkat çekici türlerinden biri olan vaşak, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karlı arazide görülen vaşak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada o güzergahtan aracıyla ilerleyen Vedat Özeler’in dikkatini çekti. Vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayda alan Özeler'in görüntülerinde, iri cüsseli vaşağın yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği listesinde yer alan, kediden yaklaşık beş kat daha büyük olabilen vaşaklar, ortalama 20-25 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Genellikle ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşaklar; tavşan, fare, kuş ve sincap gibi küçük memelilerle besleniyor.

Türkiye’de koruma altına alınan vaşaklar için avlanma yasağı uygulanıyor.