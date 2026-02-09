25 bin askere özel eğitim! Fransızlar -15 C’de savaşa hazırlanıyor

TAHSİN HAN

Ukrayna’yı işgal eden Rusya korkusu ve Trump’ın AB’yi sürekli tehditleri sonrası Avrupa’daki birçok ülke gibi Fransa da kendini güvene almak için savaş hazırlıklarını artırdı.

Fransız basınındaki haberlere göre

Fransa ordusu, özellikle -15°C’ye kadar olan sıcaklıklarda operasyonlar için eğitimini yoğunlaştırıyor.

Paris, Ukrayna’da olası bir görevi de düşünerek Rus tehdidine karşı aşırı zorlu ortamlarda dağcılık konusunda yoğun eğitim programları uyguluyor.

Fransızca kaynaklarda yer alan son raporlara göre, ülkenin ordusu, özellikle 27. Dağ Piyade Tugayı’nın (27. BIM) liderliğinde, -15°C’ye kadar düşen sıcaklıklarda eğitim operasyonlarına yönelik aralıksız çalışıyor.

Ordunun dondurucu soğuklarda eğitiminin, Avrupa’da yaşanabilecek yüksek yoğunluklu çatışmalara hazırlık yönündeki daha geniş bir değişimin parçası olduğu ifade edildi.

Dağ savaşları konusunda uzmanlaşmış 27. Dağ Piyade Tugayı komutanı, Fransız ordusunun tamamının bu sıfırın altındaki koşullarda faaliyet gösterebilecek kapasitede olması gerektiğini vurguladı. Ancak ordu yetkilileri, başlangıçta aşırı soğuk ortamlarda uzun süreli operasyonlar yapabilecek, tam teçhizatlı ve yaklaşık 25 bin askerden oluşan bir tümen büyüklüğünde bir kuvveti hazırlamak için seçkin birlikler oluşturuyor. Fransız askerlerinin tamamı Alp tipi ortamlara alışkın olmadığından, 27. Dağ Piyade Tugayı, Fransız Silahlı Kuvvetleri kara birliklerini Arktik koşullarına alıştırmak amacıyla “Soğuk Bölge” muharebe eğitim tatbikatları düzenliyor.

TOPYEKÛN SAVAŞ SENARYOSU

Bu eğitim, kısmen Ukrayna savaşından alınan derslere ve NATO’nun doğu kanadında (Ukrayna) faaliyet gösterme ihtiyacına cevap olarak, yüksek yoğunluklu, “topyekûn savaş” senaryolarına doğru bir geçişin parçası.

Amaç, ekipman ve personelin soğuk ve teknik zorlukların oluşturduğu stresi kaldırabilmesini sağlayarak, birliklerin zorlu ortamlarda (örneğin Fransa’daki Jura Dağları veya Kuzey Avrupa) etkili bir şekilde savaşabilmesini sağlamak.

Fransız basınına göre; Fransız kuvvetlerinin Ukrayna gibi aşırı zorlu bir ortamda muharebe operasyonları konusunda eğitilmesi tesadüf değildir. Haberlerde “Batı, Kiev ile Ukrayna’ya asker konuşlandırma planı konusunda anlaştı. Kiev, ABD ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte, Ukrayna’daki gelecekteki ateşkesin olası bir bozulmasıyla başa çıkmak için gizli bir plan üzerinde de anlaştı” deniliyor.