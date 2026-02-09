  • İSTANBUL
Bunun hesabı Suudi Arabistan’a sorulmalı! Kabe örtüsü Epstein pisliğinin ayakları altında Suudilerin bu skandalı Müslümanları ayağa kaldırmalıydı

Dünyayı sarsan fuhuş skandalının merkezindeki isim Jeffrey Epstein'in, Körfez ülkelerindeki karanlık bağlantıları aracılığıyla ele geçirdiği mukaddes Kabe örtüsünü incelerken çekilmiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı. İslam dünyasını derinden sarsacak bu gelişmede, Epstein’in kendisine hediye edilen bu kutsal emaneti malikanesinde halı olarak kullandığı görülüyor.

Kirli ağın içinden çıkan kutsal emanet

Uluslararası fuhuş ağı kurmak ve küçük yaştaki çocukları istismar etmek suçlamalarıyla tutukluyken şüpheli bir şekilde ölen Jeffrey Epstein’e dair yayınlanan yeni belgeler, mide bulandıran bir gerçeği daha deşifre etti. Siyaset ve iş dünyasından pek çok ismin yer aldığı dosyalarda, Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama’nın örtüsünün bu ahlaksız isme "hediye" olarak gönderildiği belgelendi.

 

Milyonların duası sömürgeci sapkının elinde

Ortaya çıkan e-postalara göre, 2017 yılında BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) bağlantılı isimler ve Suudi Arabistan’daki koordinatörler aracılığıyla organize edilen sevkiyatla, üzerinde milyonlarca Müslümanın gözyaşı ve duasını barındıran örtü, Epstein’in St. Thomas’taki malikanesine ulaştırıldı. Aziza Al-Ahmadi isimli şahsın, örtünün manevi değerini ballandırarak anlattığı maillerin ardından, sapık Epstein’in bu kutsal örtüyü bir eşya gibi incelediği anlar kare kare kayıtlara geçti.

 

Suud koordinasyonu ve lojistik rezalet

Belgelerde sevkiyatın Suudi Arabistan ayağını Abdullah Al-Maari’nin yürüttüğü, gümrük ve taşıma işlemlerinin ise özel firmalarca titizlikle takip edildiği görülüyor. Kabe’nin her yıl değişen ve büyük bir hürmetle muhafaza edilmesi gereken örtüsünün, nasıl olup da küresel bir fuhuş baronunun evine dekor yapıldığı sorusu ise Suud yönetimine yönelik büyük bir tepki dalgası doğurdu.

 

Müşteri listesinde kimler yok ki?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) yargısı tarafından açıklanan dosyalarda; Bill Clinton, Donald Trump, Prens Andrew ve Ehud Barak gibi isimlerin Epstein ile yakın temasları olduğu belirtiliyor. FBI (Federal Soruşturma Bürosu) her ne kadar bazı dosyaları kapatmaya çalışsa da, ortaya çıkan son Kabe örtüsü skandalı, kirli ilişkiler ağının manevi değerlerimize kadar uzandığını gözler önüne serdi.

