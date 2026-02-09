Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine ve ailesine savurduğu ağır küfürler sonrası "onurum her şeyden üstündür" diyerek istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı hedef alan Enginyurt, aynaya bakmadan ahlak dersi vermeye kalkıştı.

"Haramzade" diyerek hakaret yağdırdı: Pişkinliğin böylesi görülmedi!

4 kez parti değiştirerek siyasi tarihe "fırıldak" bir imza atan Enginyurt, onurunu korumak için istifa eden Özarslan’a yönelik, "Sen helal oyları harama çeviren bir haramzadesin! Ülkücüysen delikanlı ol. Yakışıyor mu yaptığın?" ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in galiz küfürlerini görmezden gelip, mağdur olan başkanı hedef tahtasına koyan Enginyurt’un bu tavrı, "CHP yancılığında sınır tanımıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Kendi ikbali için dava arkadaşlarını yarı yolda bırakan bir ismin, "delikanlılık" üzerinden başkasına ayar vermeye çalışması siyaset kulislerinde alay konusu oldu.

Milletin iradesine değil, küfürbaz yönetime kalkan oldu!

Mesut Özarslan’ın uğradığı ağır hakaretler karşısında tek kelime edemeyen Enginyurt’un, istifa eden başkanı "oy hırsızlığıyla" itham etmesi, CHP içindeki çürümüşlüğe nasıl payanda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülkücü kimliğini her fırsatta siyasi pazarlık malzemesi yapan Enginyurt’un, sırf CHP yönetimine şirin görünmek için sergilediği bu saldırgan tutum, sağ duyulu seçmen tarafından "siyasi tükenmişliğin son çırpınışları" olarak nitelendirildi. Hakaret edilenin değil, hakaret edenin safında yer alan Enginyurt, bu çıkışıyla kirli siyasetin hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha tescilledi.