TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

KÜTAHYA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR? TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında Kütahya'daki sosyal konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. Konutların fiyatlandırması ise şöyle: 1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL 65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL 80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL Bu plan, Anadolu genelinde geçerli olup, vatandaşların bütçelerine uygun ödeme kolaylıkları sunuyor.