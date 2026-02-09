  • İSTANBUL
TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

TOKİ'nin konut projeleri kapsamında Kütahya'da gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" kampanyasının kura sonuçları belli oldu.

#1
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

TOKİ Kütahya kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda yapıldı ve kura sonuçları aynı gün açıklanacak şekilde planlandı. Peki, TOKİ Kütahya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

#2
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Noter onayı tamamlandıktan sonra, TOKİ Kütahya kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Aynı zamanda sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenilebilecek.

#3
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Kütahya kura sonuçlarını öğrenmek oldukça kolay. İşlem adımları şu şekilde: e-Devlet Kapısı'na giriş yapın (www.turkiye.gov.tr).

#4
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

Arama çubuğuna TOKİ Kura Sonuçları yazın. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Açılan sayfada, hangi konut için hak sahibi olduğunuzu görebilirsiniz. Aynı zamanda, sonuçlar TOKİ resmi web sitesinde de yayımlanacak. Böylece kura sonuçları hem e-Devlet hem de TOKİ platformları üzerinden güvenilir bir şekilde erişime sunulmuş olacak.

#5
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Kura çekimi ile birlikte, Kütahya'daki 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi belirlenmiş oldu. Tam isim listesi, noter onayından sonra TOKİ resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve hak sahipleri kendi durumlarını kolayca kontrol edebilecek. Bu süreçte, kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar, hak sahipliği durumlarına göre konut almak için gerekli adımları atabilecekler.

#6
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

KÜTAHYA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR? TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında Kütahya'daki sosyal konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. Konutların fiyatlandırması ise şöyle: 1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL 65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL 80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL Bu plan, Anadolu genelinde geçerli olup, vatandaşların bütçelerine uygun ödeme kolaylıkları sunuyor.

#7
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

KÜTAHYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK? TOKİ, Kütahya'da toplam 3.592 konut inşa edecek. Bu konutlar, 14 ilçeye dağıtılmış durumda. İlçe ilçe konut sayıları şöyle:

#8
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

Merkez: 1.174 Merkez Seyitömer: 47 Altıntaş: 200 Aslanapa: 96

#9
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

Domaniç: 70 Domaniç Çukurca: 47 Dumlupınar: 47 Emet: 96 Gediz: 200

#10
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

Gediz Eskigediz: 47 Gediz Gökler: 47 Gediz Yenikent: 47 Hisarcık: 63 Pazarlar: 70 Simav: 250 Simav Akdağ: 47 Simav Çitgöl: 47

#11
Foto - TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi...

Simav Demirci: 47 Simav Kuşu: 47 Simav Naşa: 47 Şaphane: 70 Tavşanlı: 575 Tavşanlı Kuruçay: 47 Tavşanlı Tepecik: 47 Tavşanlı Tunçbilek: 47/ kaynak: Haberler.com

