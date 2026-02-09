Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış!

Epstein dosyasının Türkiye ayağında Türk Lirası ile ilgili çarpıcı bilgiler öne çıktı. Epstein'ın Türkiye ayağını yöneten ekibin o bakan döneminde finansal saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ABD'de cinsel istismar suçlamasıyla yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın Türkiye operasyonlarıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Epstein'ın Türkiye ayağını yöneten ekibin, Türk Lirası'na operasyon girşiminde bulunduğu öğrenildi.

İddiayı "Erdoğan Epstein'a karşı" başlıklı kaleme aldığı köşe yazısında dile getiren Gazeteci Gaffar Yakınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasından itibaren düşük faiz ve dengeli kur politikasını uyguladığını ve bu nedenle eleştirildiğini hatırlattı.

İşte Berat Albayrak döneminden bahsedilen Yakınca'nın yazısından ilgili bölüm;

2018’de Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesinin ardından eleştirilerin dozu iyice arttı. Çünkü Albayrak, Erdoğan’ın savunduğu çizginin sert bir uygulayıcısı oldu. Göreve geldiğinin ilk ayında Türkiye’den gecelik döviz çıkışlarına ve SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. Bunun anlamı basitti: Devlet, Türkiye piyasalarını spekülatörlere kapıyordu.

Eleştirilerde Albayrak’ın “damat” olması öne çıkarılsa da asıl sebep TL operasyonları üzerinden yürüyen vurgun çarkına engel olmasıydı.

O dönem, “Merkez Bankası bağımsızlığı bir safsatadır. Merkez Bankası devletten bağımsız olsun demek başka bir devlete bağlı olsun demekle aynıdır” diye yazdığımı, inatla uluslararası operasyona dikkat çektiğimi biliyorum. Ama bizlerin sesi pek duyulmadı. Gerçi şimdi de faizciler korosunun çıkardığı gürültünün yanında söylediğimiz pek anlaşılmıyor ama, hiç değilse zaman bazı gerçeklerin otaya çıkmasına hizmet ediyor.

Ne ilgisi var demeyin… Günledir açıklanan Epstein belgelerini eşeliyorum. Daha ziyade sapıklıkları ile konuşulan küresel çetenin politik ve ideolojik boyutuna dair veriler toplamaya çalışıyorum.

Sonunda belgeler arasındaki bir yazışmada Türk lirasına yönelik sözünü ettiğim finansal saldırının ipuçlarını buldum!