  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor! 9 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Avrupa-Rusya arasında gerginlik! Rusya: Avrupa bize saldırırsa... Bebek katili İsrail'i destekleyen markaların bebek mamaları toplatılıyor! Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz' Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş! Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer! İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Ekonomi Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış!
Ekonomi

Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış!

Epstein dosyasının Türkiye ayağında Türk Lirası ile ilgili çarpıcı bilgiler öne çıktı. Epstein'ın Türkiye ayağını yöneten ekibin o bakan döneminde finansal saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Epstein dosyasının Türkiye ayağında Türk Lirası ile ilgili çarpıcı bilgiler öne çıktı. Epstein'ın Türkiye ayağını yöneten ekibin o bakan döneminde finansal saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ABD'de cinsel istismar suçlamasıyla yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın Türkiye operasyonlarıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Epstein'ın Türkiye ayağını yöneten ekibin, Türk Lirası'na operasyon girşiminde bulunduğu öğrenildi.

İddiayı "Erdoğan Epstein'a karşı" başlıklı kaleme aldığı köşe yazısında dile getiren Gazeteci Gaffar Yakınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasından itibaren düşük faiz ve dengeli kur politikasını uyguladığını ve bu nedenle eleştirildiğini hatırlattı.

 

İşte Berat Albayrak döneminden bahsedilen Yakınca'nın yazısından ilgili bölüm;

2018’de Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesinin ardından eleştirilerin dozu iyice arttı. Çünkü Albayrak, Erdoğan’ın savunduğu çizginin sert bir uygulayıcısı oldu. Göreve geldiğinin ilk ayında Türkiye’den gecelik döviz çıkışlarına ve SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. Bunun anlamı basitti: Devlet, Türkiye piyasalarını spekülatörlere kapıyordu.

Eleştirilerde Albayrak’ın “damat” olması öne çıkarılsa da asıl sebep TL operasyonları üzerinden yürüyen vurgun çarkına engel olmasıydı.

O dönem, “Merkez Bankası bağımsızlığı bir safsatadır. Merkez Bankası devletten bağımsız olsun demek başka bir devlete bağlı olsun demekle aynıdır” diye yazdığımı, inatla uluslararası operasyona dikkat çektiğimi biliyorum. Ama bizlerin sesi pek duyulmadı. Gerçi şimdi de faizciler korosunun çıkardığı gürültünün yanında söylediğimiz pek anlaşılmıyor ama, hiç değilse zaman bazı gerçeklerin otaya çıkmasına hizmet ediyor.

Ne ilgisi var demeyin… Günledir açıklanan Epstein belgelerini eşeliyorum. Daha ziyade sapıklıkları ile konuşulan küresel çetenin politik ve ideolojik boyutuna dair veriler toplamaya çalışıyorum.

Sonunda belgeler arasındaki bir yazışmada Türk lirasına yönelik sözünü ettiğim finansal saldırının ipuçlarını buldum!

Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!
Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

Gündem

Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti
Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti

Dünya

Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti

Epstein Örgütü suç işlerken basın kartı kullanmış!
Epstein Örgütü suç işlerken basın kartı kullanmış!

Dünya

Epstein Örgütü suç işlerken basın kartı kullanmış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

SESİN DUYULMASINI BEKLEMEK DEĞİL DOĞRULARI HER FIRSATTA DİLE GETİRMEKTİR. ŞİMDİ SİYASETTE AYNI ŞEY, KİMSENİN SÖYLEMİ SİYESETİ HALKI ETKİLEMİYOR. İCRAATINA BAKIYORUZ. VESSELAM. GEÇTİ O KARALAMA KAMPANYALARI. GEÇTİ O İKİ ANAHTAR DÖNEMLERİ. BİZ PROJE VE İCRAATA BAKIYORUZ. KİMSENİN TEKNESİYLE ADASIYLA KIYISIYLA İŞİ OLMAYAN DÜZGÜN MİLLETE HİZMETKARLIK EDECEK YÜREKLİ LİDERLER BEKLİYORUZ BİZ! ÖYLE GAYTURUK GUYTURUK YÖNETİCİLER DEĞİL..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23