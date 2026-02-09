CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP Lideri Özgür Özel, Malatya’da CHP’li belediyelerin sınırlı ve sembolik katkılarını tek tek sıralayarak siyaset yapmaya çalıştı. Çankaya Belediyesi’nin 50 çöp konteyneri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin konteyner ve minibüs desteği, Adıyaman Belediyesi’nin cami temizleme aracı, Buca Belediyesi’nin kilit taşı ve dijital dershane çalışması, Sancaktepe Belediyesi’nin minibüs ve pikap desteği örnek olarak gösterildi. Özel’in çöp koli yardımları sıralaması komik bulunurken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ise, “Deprem günü kim ne yaptıysa bugün onu konuşuyoruz. Lafla değil, listeyle konuşuyoruz” tepkisini gösterdi. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Kasabası’nın ortaya koyduğu çabayı örnek gösteren Dr. Hasan Arslan, Anadolu’nun sessiz ama samimi dayanışmasına dikkat çekti.

SÜT BİLE PEYNİRE DÖNÜŞTÜ

Akharım Belediyesi’nin deprem günü bir itfaiye aracını derhal Gaziantep’in İslâhiye ilçesine sevk ettiğini belirten Arslan, kasabanın kendi imkânlarıyla büyük jeneratör, kırıcı ekipman ve iki adet 60 metrekarelik çadırı da bölgeye ulaştırdığını ifade etti. Arslan, Akharım’da toplanan sütlerin peynire dönüştürülerek depremzedelerin sofrasına gönderildiğini, 7 Şubat’ta ise kepçe ve cenaze taşıma aracının bölgeye sevk edildiğini hatırlattı. Ayrıca 985 adet erzak ve giyecek kolisinin yola çıkarıldığını, 13 belediye personelinin de afet bölgesinde görevlendirildiğini kaydetti.

Bu yardımların ne bir büyükşehir belediyesi ne de büyük bütçeler tarafından yapıldığına vurgu yapan Arslan, “Bunu yapan Anadolu’da bir kasaba belediyesi ve o kasabanın vicdanlı insanlarıdır. Sessizce yaptılar, gösterişsiz yaptılar, kameraya bakmadan yaptılar” ifadelerini kullandı. Arslan, Afyonkarahisar’daki köylerin, kasabaların ve beldelerin imkânları ölçüsünde seferber olduğunu da sözlerine ekledi. Arslan, “İnsanlar enkaz altındayken, soğukta hayatta kalma mücadelesi verirken parke taşıyla, çöp konteyneriyle övünülmesini milletin vicdanına bırakıyorum” dedi.