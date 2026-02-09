  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOKİ Kütahya sonuçları belli oldu! İşte isim listesi... Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şanlı sefer yürüyüşü başlıyor… Belli oldu transferler ve... Kimin kellesi gidecek? Torunoğulları mı? Devin Özek mi? Kante değil makine çıktı! Bunlar nasıl rakamlar böyle? Müthiş değerler Yok artık: Sinan Engin yine çıldırdı: 'Galatasaraylılara inanamıyorum...' Türkiye ve Yunanistan’dan çok konuşulacak hamle! Miçotakis Ankara’ya geliyor, dev hedef için imzalar atılıyor Bir dönem gırtlak gırtlağa geldiğimiz Mısır’dan dikkat çeken “Türkiye” kararı! Kapımızı çalmaya hazırlanıyorlar Türkiye’nin 2 bin askerli dev çıkarması Yunan’ı tir tir titretti: Viyana Kuşatması’ndan bu yana bir ilk İğrenç kokunu sebebi bakın neymiş! Asansörün içinde yaptığı şoke etti
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Şu sigara illetinden kurtulmanın tam zamanı olarak bu haberimiz yorumlanabilir...

#1
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, sigaranın başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirterek, sigarayı bırakmanın vücudun kendini yenileme sürecini başlatan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

#2
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Manisa Şehir Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gamzenur Ergin Uzundere, sigaranın kalp ve akciğer başta olmak üzere birçok ciddi hastalığa yol açtığını belirterek, sigarayı bırakmanın sağlıklı bir yaşam için en kritik adım olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Sigaranın solunum sistemini olumsuz etkilediğini, dolaşım bozukluklarına neden olabildiğini ve zamanla yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Uzundere, "Sigara başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabilen, bağımlılık yapıcı bir alışkanlıktır.

#4
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Solunum sistemini olumsuz etkileyebilir, dolaşım bozukluklarına yol açabilir ve yaşam kalitesini zamanla düşürebilir. Ancak sigarayı bırakmak, vücudun kendini yenileme sürecini başlatan en önemli adımlardan biridir" dedi.

#5
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu tek başına yaparken zorlanabileceklerini kaydeden Uzm. Dr. Uzundere, "Sigara, yalnızca bir alışkanlık değil, güçlü bir bağımlılıktır. Bu nedenle bırakma süreci profesyonel destek olmadan zorlayıcı olabilir. Doğru yönlendirme ve tıbbi destek, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.

#6
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Hastanemizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nde, kişiye özel değerlendirme yapılıyor. Bireyin ihtiyacına göre uygun tedavi ve danışmanlık planlanıyor ve süreç uzman hekimler tarafından takip ediliyor" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların, MHRS üzerinden randevu alarak ya da hastaneye doğrudan başvurarak Sigara Bırakma Polikliniği'nden ücretsiz destek alabileceklerini ifade eden Uzm. Dr. Uzundere açıklamasını şöyle tamamladı:

#8
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

"Sigarayı bırakmak, sağlığınız için atacağınız en değerli adımlardan biridir.

#9
Foto - Uzman isim net konuştu: Sigarayı bırakmak vücudun kendini yenilemesini başlatıyor

Bu süreçte yalnız değilsiniz, hastanemizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nde uzman ekibimiz, sağlıklı bir yaşama geçiş yolculuğunuzda yanınızda."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş!
Aktüel

Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş!

Şanlıurfa’da bir araya gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri ve akademisyenler; uyuşturucu, kumar ve yozlaşmaya karşı ortak bir duruş ser..
Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?
Gündem

Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23