Aydın'da yaşlı çiftin şüpheli ölümü!
Aydın'da yaşlı çiftin şüpheli ölümü!

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı çift evde ölü bulundu.Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.Yapılan kontrolde çiftin vücutlarında kesi izi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.

Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

