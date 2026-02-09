Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şanlı sefer yürüyüşü başlıyor…

Sultan Mehmed, sınırları aşacak büyük bir seferin hazırlığına girişirken payitahtta dengeler yeniden kurulur. Mahmud Paşa’nın divana dönüşü bazılarını rahatlatırken, bazıları için fırtınanın habercisi olur. Devletin bekası adına atılan adımlar sadakat ile ihtirası bir kez daha karşı karşıya getirirken, sarayda oynanan gizli oyunlar tek tek ortaya çıkmaya başlar. Peki, Mehmed’in etrafındaki isimlerden hangisi gerçekten ona bağlı, hangisi kendi hesaplarının peşindedir?