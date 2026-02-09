Mehmed Fetihler Sultanı öyle bir bölümle geliyor ki... Şanlı sefer yürüyüşü başlıyor…
TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, altmış dokuzuncu bölümüyle 10 Şubat Salı(yarın) akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Sultan Mehmed, sınırları aşacak büyük bir seferin hazırlığına girişirken payitahtta dengeler yeniden kurulur. Mahmud Paşa’nın divana dönüşü bazılarını rahatlatırken, bazıları için fırtınanın habercisi olur. Devletin bekası adına atılan adımlar sadakat ile ihtirası bir kez daha karşı karşıya getirirken, sarayda oynanan gizli oyunlar tek tek ortaya çıkmaya başlar. Peki, Mehmed’in etrafındaki isimlerden hangisi gerçekten ona bağlı, hangisi kendi hesaplarının peşindedir?
Sultan Mehmed’in Ragusa Prensesi Rose ile siyasi bir evliliğe razı olması, görünmeyen hangi bedelleri beraberinde getirecektir? Güç uğruna verilen kararlar, hanedanın kaderini nasıl etkileyecek?
Cephede kurulan büyük bir tuzak, düşmanları tek tek sahaya çekerken savaşın yönünü değiştirecek bir hesaplaşmaya kapı aralar. Ancak bu hamle, yaklaşan fırtınanın sadece başlangıcı mıdır?
Divan-ı Hümayun’da alınan karar nettir: Artık hedef, ejderhanın kalan başlarını da ortadan kaldırmaktır. Konstantiniyye’den yükselen bu yürüyüş, tarihin akışını değiştirecek yeni bir destanın habercisi olabilir mi? Kızılelma yolunda Osmanlı’yı nasıl sınavlar beklemektedir? “Mehmed: Fetihler Sultanı” heyecan dolu yeni bölümüyle 10 Şubat Salı akşamı TRT 1’de...
