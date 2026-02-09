Fransa’da kripto dehşeti: Yargıcı kaçırıp, Bitcoin fidyesi istediler

  • İSTANBUL
Fransa, bir yargıç ve annesinin kripto para çetesi tarafından kaçırılmasıyla sarsıldı. Yaklaşık 30 saat boyunca rehin tutulan ve darp edilen kurbanlar, polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Lyon Savcılığı, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Drome vilayeti, eşine az rastlanır bir suç dalgasına tanıklık etti. Bir kripto para girişiminde üst düzey yönetici olan eşi üzerinden hedef alınan 35 yaşındaki bir kadın yargıç ve 67 yaşındaki annesi, evlerinden kaçırılarak bir garajda rehin tutuldu. Kripto para birimiyle fidye isteyen çeteye yönelik 200 polisin katıldığı dev operasyon sonucunda şüpheliler yakalanırken, yaralı haldeki kurbanlar kurtarıldı.

Fransa’da bir yargıç ve annesinin kripto para çetesi tarafından fidye için kaçırıldığı olayla bağlantılı 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon Savcılığı yaptığı açıklamada 7 ve 8 Şubat'ta fidye olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun tutuklandığını belirtti.

Fransa’nın güneydoğusundaki Drome vilayetinde yaşanan olayda, Fransız yargıç ve annesi kaçırılarak yargıcın eşinden fidye olarak kripto para talep edilmişti.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı arama çalışmaları sonrası 6 Şubat’ta vilayete bağlı Bourg-les-Valence’de bir tren garında Fransız yargıç ve annesine yaralı halde ulaşılmış ve şüphelileri yakalama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.

Soruşturma, kripto parayla alışveriş yapan varlıklı kişileri hedef alan kaçırma ve gasp girişimlerinin çözülmesi için genişletilmişti.

