MSB paylaştı: Göklerdeki gücümüz NATO semalarında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO hava sahasında yapılan uçuşlarda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçağı, Danimarka’ya ait F-35’e havada yakıt ikmali yaptı.
NATO hava sahasında yapılan uçuşlarda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçağı, Danimarka’ya ait F-35’e havada yakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) ‘Göklerdeki gücümüz NATO semalarında’ notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçağının Danimarka’ya ait F-35’e havada yakıt ikmali yaptığı anlara yer verdi. MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"NATO (Polonya) hava sahasında icra edilen ‘Dinamik Hedefleme’ görevine katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı, Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdi. Birlikte daha güçlü, her zaman hazır."