Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser
Rize'nin dünyaca ünlü turizm ilçesi Çamlıhemşin’e bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rize'nin dünyaca ünlü turizm ilçesi Çamlıhemşin’e bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yayla, doğal güzelliğinin yanı sıra bulutlar ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Yayla, görsel güzellikleri izlemek ve fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan yayla, zirvelerindeki yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle de dikkati çekiyor.
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…
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