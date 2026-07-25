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Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

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Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Rize'nin dünyaca ünlü turizm ilçesi Çamlıhemşin’e bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yayla, doğal güzelliğinin yanı sıra bulutlar ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

#2
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Yayla, görsel güzellikleri izlemek ve fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

#3
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan yayla, zirvelerindeki yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle de dikkati çekiyor.

#4
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#5
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#6
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#7
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#8
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#9
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#10
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#11
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#12
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#13
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

#14
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası’ndan kareler…

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