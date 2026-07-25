Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi...
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.
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Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, core ve duran top çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında yarın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.
Salzburg kentinde TSİ 16.30'da başlayacak maça, taraftar alınmayacak.
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