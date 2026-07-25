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Sokak köpeği terörü yine dehşet saçtı: 8 yaşındaki kız çocuğunu parçaladılar Ziyaretçi akınına uğruyor! Bulutların üzerinde bir yayla: Huser Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi... Gökyüzü uçurtmalarla renklendi Dünyanın en büyükleri Tekirdağ’da uçtu Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok! Devreye yine AK Partili belediye girdi! Tuvalet açamayanlar Türkiye’yi yönetmeye talip İngiltere işin içinden çıkamadı: Efsane savaş gemisi Türkiye’ye gönderiliyor
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Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi...

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.

#1
Foto - Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi...

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, core ve duran top çalışmaları yaptı.

#2
Foto - Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi...

Trabzonspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında yarın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

#3
Foto - Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü: İlk rakip Alman devi...

Salzburg kentinde TSİ 16.30'da başlayacak maça, taraftar alınmayacak.

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