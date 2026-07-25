  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı! Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu! Pakistanlı bakandan diplomasi hamlesi! Şanghay İşbirliği Örgütü'ne kritik çağrı! Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku! Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza Tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili şok ifadeler… Paraya zaafı var altını kendi teslim alır
Gündem HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek
Gündem

HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek

HAMAS'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Cebbarin, Filistin halkının topraklarını ve haklarını savunma iradesini sürdüreceğini belirterek, Siyonist İsrail'in uygulamalarının Filistinlileri hedeflerinden vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında Batı Yaka ve Gazze'de her gün Filistinlilerin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Cebbarin, yaşananların karşılıksız kalmayacağını savundu.

Filistin halkının direnişten vazgeçmeyeceğini belirten Cebbarin, İsrail hükümetinin politikalarının Filistinlilerin iradesini kıramayacağını öne sürdü.

Boykot çağrısı yaptı

Cebbarin, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'e karşı mevcut ekonomik ve siyasi imkânlarla boykot uygulanması çağrısında bulundu.

Batılı ülkelere de seslenen Cebbarin, İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımların artırılmasını ve boykot kampanyalarının desteklenmesini istedi.

"İrademizi kıramayacaklar"

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin topraklarına ve haklarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Cebbarin, siyonist rejim hükümetinde görev yapan Bezalel Smotrich ile Itamar Ben-Gvir'in politikalarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtti.

İşgalcilerin Filistin halkının direnişiyle karşılaşmaya devam edeceğini belirten Cebbarin, Batı Şeria'daki öfkenin işgal sona erene kadar süreceğini ifade etti.

Batı Yaka'daki olaylara değindi

HAMAS yetkilisi, Nablus'un batısındaki Tel beldesi başta olmak üzere Batı Yaka'da yaşanan olaylara da değinerek, Filistinlilerin yerleşimci saldırılarına karşı direndiğini açıkladı.

Cuma sabahı işgalci yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda Filistinli bir aileden 4 kişi şehit oldu, üçü ağır 4 kişi de yaralandı.

Cebbarin, yaşanan silahlı olaylarda iki İsrailli yerleşimcinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını ileri sürdü.

Şimdi de Filistin karşıtlığı! Karar gazetesi Amerika'nın sesi
Şimdi de Filistin karşıtlığı! Karar gazetesi Amerika'nın sesi

Gündem

Şimdi de Filistin karşıtlığı! Karar gazetesi Amerika'nın sesi

Yahudiler Filistinlilerin koyunlarını zehirleyerek öldürdü
Yahudiler Filistinlilerin koyunlarını zehirleyerek öldürdü

Dünya

Yahudiler Filistinlilerin koyunlarını zehirleyerek öldürdü

Filistinli yaşlı kadın evi için 1 milyon dolarlık teklifi reddetti!
Filistinli yaşlı kadın evi için 1 milyon dolarlık teklifi reddetti!

Dünya

Filistinli yaşlı kadın evi için 1 milyon dolarlık teklifi reddetti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23