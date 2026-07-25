HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek

Açıklamasında Batı Yaka ve Gazze'de her gün Filistinlilerin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Cebbarin, yaşananların karşılıksız kalmayacağını savundu.

Filistin halkının direnişten vazgeçmeyeceğini belirten Cebbarin, İsrail hükümetinin politikalarının Filistinlilerin iradesini kıramayacağını öne sürdü.

Boykot çağrısı yaptı

Cebbarin, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'e karşı mevcut ekonomik ve siyasi imkânlarla boykot uygulanması çağrısında bulundu.

Batılı ülkelere de seslenen Cebbarin, İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımların artırılmasını ve boykot kampanyalarının desteklenmesini istedi.

"İrademizi kıramayacaklar"

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin topraklarına ve haklarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Cebbarin, siyonist rejim hükümetinde görev yapan Bezalel Smotrich ile Itamar Ben-Gvir'in politikalarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtti.

İşgalcilerin Filistin halkının direnişiyle karşılaşmaya devam edeceğini belirten Cebbarin, Batı Şeria'daki öfkenin işgal sona erene kadar süreceğini ifade etti.

Batı Yaka'daki olaylara değindi

HAMAS yetkilisi, Nablus'un batısındaki Tel beldesi başta olmak üzere Batı Yaka'da yaşanan olaylara da değinerek, Filistinlilerin yerleşimci saldırılarına karşı direndiğini açıkladı.

Cuma sabahı işgalci yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda Filistinli bir aileden 4 kişi şehit oldu, üçü ağır 4 kişi de yaralandı.

Cebbarin, yaşanan silahlı olaylarda iki İsrailli yerleşimcinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını ileri sürdü.