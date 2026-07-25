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Yaşam Hem ehliyetsiz hem alkollü: Şehir magandasına 490 bin lira ceza
Yaşam

Hem ehliyetsiz hem alkollü: Şehir magandasına 490 bin lira ceza

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Hem ehliyetsiz hem alkollü: Şehir magandasına 490 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hem ehliyetsiz hem de alkollü şekilde trafiğe çıkarak masum insanların canına kasteden trafik canavarı, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. 5 kilometrelik takiple kıskıvrak yakalanan magandaya ve aracını bu magandaya teslim eden sahibine toplam 490 bin lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücü ile araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi.

Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde denetim yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından durduruldu.

Yapılan kontrollerde, sürücü Remzi U'nun (38) 0,61 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Ekipler, sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira ceza kesti.

Araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Toplam 490 bin lira ceza uygulanan otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Sürücü Remzi U. ise işlemleri için polis merkezine sevk edildi.

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