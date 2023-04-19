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Yaşam Gökkuşağı görenleri mest etti
Yaşam

Gökkuşağı görenleri mest etti

Yeniakit Publisher
2023-04-19 21:50:00 -

Şiddetli sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, görenleri mest etti.

Van Gölü’nde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde yağmur sonrası açan güneş ile birlikte ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu. Bir ucu Van Gölü’nde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü, ilçe sakinleri tarafından farklı açılardan cep telefonlarıyla kaydedildi.

Oldukça net görünen gökkuşağı seyri güzel bir görüntü ortaya çıkarırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

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