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Spor Gökhan Zan'dan Fatih Terim itirafı! Peş peşe açıklama...
Spor

Gökhan Zan'dan Fatih Terim itirafı! Peş peşe açıklama...

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem en çok Hatay'da acı yüzünü gösterdi. Hatay'ın merkezinde büyük bir yıkım söz konusu, önce Volkan Demirel daha sonra da Gökhan Zan deprem günü yaptıkları canlı yayınlarla bölge halkının sesi oldu. Bugün tekrar canlı yayına bağlanan Gökhan Zan'ın açıklamalarındaki Fatih Terim detayı sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:25:00 -
Gökhan Zan'dan Fatih Terim itirafı! Peş peşe açıklama...

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem en çok Hatay'da acı yüzünü gösterdi. Hatay'ın merkezinde büyük bir yıkım söz konusu, önce Volkan Demirel daha sonra da Gökhan Zan deprem günü yaptıkları canlı yayınlarla bölge halkının sesi oldu. Bugün tekrar canlı yayına bağlanan Gökhan Zan'ın açıklamalarındaki Fatih Terim detayı sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketi olan Kahramanmaraş depremi sonrası yara sarma çalışmaları devam ediyor. Az önce felaketin 11. gününde Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından çıkarıldı. 248. saat mucizesinin ardından gözyaşları sel oldu. Kendisi de Hataylı olan Gökhan Zan, canlı yayında Fatih Terim'e teşekkür etti.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan defalarca A milli takımımızın formasını giyen Gökhan Zan, devlet yetkililerinden sivil toplum kuruluşlarına spor adamlarından gönüllü ekiplere herkese teşekkür ederek destekleri için minnettar olduğunu dile getirdi. İşte Gökhan Zan'ın o açıklamaları...

'Tüm devlet yetkililerimizden tüm sivil toplum kuruluşlarından arayan soran kim varsa Allah razı olsun. En çok yanımda duran isim Fatih Terim. Biz burada onlardan güç alıyoruz. Biz depremzedeyiz burada duş bile alamıyoruz su yok.

Gönüllülerden buraya gelenlerden hepsinden Allah razı olsun. Gönüllü hayırsever arayan soran ne kadar arkadaşımız varsa hepsinin ellerinden öpüyorum'

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