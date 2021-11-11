  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler
Gündem

Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler

2 yıl önceki algı operasyonu yeniden piyasaya sürüldü. Halkı kışkırtmaya çalışan bir trol hesap, Diyanet'i ve müftülüğü bir paylaşımla hedef aldı. Provokatif paylaşıma CHP yandaşı Gökhan Özoğuz isimli şarkıcı ise balıklama atladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:15:00 -
Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler

 yeniakit.com.tr 

Şarkıcı Gökhan Oğuz'un beğendiği ve Kemalistler tarafından Müslümanlara karşı propaganda aracı olarak piyasaya sürülen çarpıtma bir olay ısıtılarak yeniymiş gibi tekrar gündeme getirildi.

Yeniden piyasaya sürdüler

2 yıl önce Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yenimahalle İncirlik Camii'ne asılan Türk Bayrağı ile M. Kemal posteri tartışma konusu olmuştu. Camide düzensiz asılan M. Kemal posterinin müftü tarafından düzeltilmesi istendiği olay üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Trabzon Müftülüğü'ne saldırıldı.

Provokatif paylaşıma Gökhan Özoğuz balıklama atladı

Troll bir hesap üzerinden galeyana getirilmeye çalışılırken Gökhan Özoğuz adlı şarkıcı ise bu paylaşıma balıklama atladı. CHP yandaşı Özoğuz, provokasyona beğenerek destek verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat
Gündem

Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada arkada beliren görüntü dikkat çe..
WhatsApp'tan olay özellik! Bu herkesin hoşuna gidecek
Teknoloji

WhatsApp'tan olay özellik! Bu herkesin hoşuna gidecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Milli savunma sanayi için büyük müjde
Teknoloji

Milli savunma sanayi için büyük müjde

Türkiye'nin ilk gemisi olan TCG Anadolu gemisi hakkında açıklamalarda bulunan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dikkat çeken ifadeler kul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay