Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler

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Şarkıcı Gökhan Oğuz'un beğendiği ve Kemalistler tarafından Müslümanlara karşı propaganda aracı olarak piyasaya sürülen çarpıtma bir olay ısıtılarak yeniymiş gibi tekrar gündeme getirildi.

Yeniden piyasaya sürdüler

2 yıl önce Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yenimahalle İncirlik Camii'ne asılan Türk Bayrağı ile M. Kemal posteri tartışma konusu olmuştu. Camide düzensiz asılan M. Kemal posterinin müftü tarafından düzeltilmesi istendiği olay üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Trabzon Müftülüğü'ne saldırıldı.

Provokatif paylaşıma Gökhan Özoğuz balıklama atladı

Troll bir hesap üzerinden galeyana getirilmeye çalışılırken Gökhan Özoğuz adlı şarkıcı ise bu paylaşıma balıklama atladı. CHP yandaşı Özoğuz, provokasyona beğenerek destek verdi.