Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Çaykur Rizespor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açılama ile tecrübeli sağ bek oyuncusunun transferini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Rizespor kulübü sosyal medya hesabından Gökhan Gönül transferi ile ilgili bir video yayınladı.