'Gökhan Gönül'ün öz kardeşiyim' dedi ve itirafı şok etti: Beni kabul etmiyor

Kocaeli’de bir kurumda devlet memurluğu yapan 27 yaşındaki Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu, annesi Nilfer Gönül, babası Ahmet Gönül, diğer kardeşleri Volkan ve Hakan Gönül’e kavuşmak istediğini belirtti.

Kocaeli Gazetesi'nden Erdem Övüç'ün haberine göre, Can Gönül “Para pulla işim yok, Gökhan Gönül benimle konuşmak istemiyor, Beşiktaşlı futbolcular aracılığıyla kardeşime ulaşmak istedim, onlara da ret yanıtı verdi” dedi.

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2 yaşında Kocaeli’de bir yurda verilen ve yurtta büyüdüğü için devlet memuru olan 27 yaşındaki Can Gönül, bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen, kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş da olmak üzere Gençlerbirliği Oftaş ile Gençlerbirliği takımlarında da forma giyen milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu ifade etti.

Derdini anlatamadı

Yıllar boyunca yurtta yaşadığını belirten Can Gönül, annesi Nilfer Gönül, babası Ahmet Gönül, diğer kardeşleri Volkan ve Hakan Gönül’e kavuşmak istediğini söyledi. Ailesine kavuşmak için yıllardır çaba sarf ettiğini, ancak derdini bir türlü anlatamadığını ifade eden Can Gönül, psikolojisinin çok olumsuz etkilendiğini belirtti.

“Çok küçük yaşlardayken yurda bırakılmışım"

Can Gönül, Kocaeli Gazetesi'ne yaptığı özel açıklamada “Çok küçük yaşlardayken yurda bırakılmışım. Beni kimin yurda bıraktığını bilmiyorum. Yaşım ilerledikten sonra bir büyüğüm “Senin anneni babanı bulalım” deyince, birlikte araştırma yaptık. Nüfus müdürlüğünden aldığım evrakta annemin adının Nilüfer, babamın adının Ahmet, kardeşlerimin de Gökhan, Volkan ve Hakan Gönül olduğunu öğrendim” dedi.

Sonuç alamadım

Can Gönül “Ardından defalarca aileme ulaşmaya çalıştım. Öz amcam da bu konuda bana destek verdiği gibi benim ailemin az önce saydığım kişiler olduğunu belirtti. Annem ve babamla iletişim kurmak için elimden geleni yaptım. Bursa’ya gittim. Ancak kendimi bir türlü kabul ettiremedim. Kardeşlerimden birisi olan milli futbolcu Gökhan Gönül’e ulaşmak için Beşiktaşlı futbolcuları devreye sokmaya çalıştım. Ancak buradan da bir sonuç alamadım” dedi.

Para pulla işim yok

Gönül sözlerini şöyle tamamladı: “27 yaşımdayım. Esnaf dostlarım, iş ve mahalle arkadaşlarım dışında Kocaeli’de kimsem yok. Aile diye bir kavram hayatımda olmadı. “Annen, baban ne iş yapıyor?” diye sorduklarında utancımdan cevap veremiyorum. Özellikle annemi çok görmek istiyorum. Kimsenin aklına başka bir gelmesin lütfen para ile pulla işim yok. Devletim zaten bana memuriyet hakkı tanıdı. Ayakta durabiliyorum çok şükür. Tek isteğim, tek amacım bir ailemin olduğunu bilmek”.