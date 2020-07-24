Gökhan Gönül’ün menajeri resmen açıkladı!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut, Spor Arena'ya konuştu. Bulut, Fenerbahçe ile de ismi anılan milli futbolcuyla ilgili olarak "Henüz netleşen bir durum yok" dedi.

Beşiktaş ile olan kontratı Gençlerbirliği maçı sonrası bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile her konuda anlaştığı ve Gökhan'ın Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilmişti.

"Henüz netleşen bir şey yok"

Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile anlaştıkları ilgili haberleri üzerine konuştu.

Bulut, "Gökhan ile ilgili henüz netleşen bir şey yok" diyerek Fenerbahçe veya Beşiktaş ile bir anlaşmanın olmadığını açıkladı.

Kaynak: Sporarena