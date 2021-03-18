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Spor Gökhan Gönül ucuz kurtuldu
Spor

Gökhan Gönül ucuz kurtuldu

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Fenerbahçe'de takımın önemli isimlerinden birisi olan Gökhan Gönül, pozisyonu doğru okuması sonrasında verdiği refleks, tecrübeli futbolcunun daha ciddi bir sakatlık yaşamasını engelledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 08:44:00 -
Gökhan Gönül ucuz kurtuldu

Yaklaşık iki hafta takımdan ayrı kalması planlanan tecrübeli futbolcunun maçın ardından çekilen MR’ında “Diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve kemikte ödem” tespit edildiği ifade edildi. Tedavisine başlanan futbolcunun çok daha ağır bir sakatlık geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Bir mücadele sonrasında rakibin dizinin üstüne düşmesi sonucu sakatlanan futbolcunun esnek vücut yapısı daha ciddi bir sakatlığın önüne geçti.

Bu darbenin iç yan bağların kopmasına ve ayak bileğinin de ciddi zarar görmesine kadar gidebileceği kaydedildi. Futbolcunun pozisyonu hissetmesi sayesinde verdiği refleks sezonu kapamasının önüne geçti.

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