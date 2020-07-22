Gökhan Gönül transferinde son durum! Ayrılıyor mu?

Siyah-beyazlılarda transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları dört yıldır Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli sağ bekle yola devam edeceklerini aktararak, “Gökhan takımda kalacak, onu bırakmayacağız” dedi.

Torunoğulları, teknik direktör Sergen Yalçın'nın transfer beklentisinde haklı olduğunu belirterek, "Sergen hoca haklı ama takımda yer alan yüzde 95 oyuncunun 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yani bu tarihe kadar elimiz kolumuz bağlamış durumda. Bir de limit konusu var, orada da belirsizlik sürüyor. Önümüzü göremiyoruz maalesef" ifadelerini kullandı.

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

Erdal Torunoğulları, teknik heyetin ihtiyaç duyduğu takviyeleri yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını aktardı. Deneyimli yönetici, "Yaklaşık iki hafta sonra transfer dönemi başlayacak. Ne var ki sözünü ettiğim faktörler nedeniyle önümüzü tam olarak göremiyoruz. Ancak tabii ki boş da durmuyoruz, transfer çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Nsakala geliyor, Caner gidiyor

Atiba ile de sözleşme yenileyecek olan siyah-beyazlıların, Alanyaspor’la kontratı biten Fabrice Nsakala ile her konuda anlaşma sağladığı ve bu nedenle Caner Erkin’le kesin olarak yolları ayıracağı ifade edildi.