Kocaeli'de yaşayan 27 yaşındaki Can Gönül isimli vatandaş, 4 yıl önce milli futbolcu Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Can Gönül, "Ben 1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Ama çoğu zaman da işsiz kaldım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPSS’ye girdim, sınav iptal olunca da kuraya kaldım. Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu. Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar da yardımcı olarak durumu öğrendiler” dedi.

Gönül, "3-4 yıl oldu. Ondan sonra biz Bursa’ya ailemle konuşmaya gittik. Amcam çıktı karşıma. Her şeyin doğru olduğunu söyledi ama annem ve babamla görüşemedik. Ama amcam her şeyin doğru olduğunu söyledi. Sonra Volkan Gönül’ün numarasını verdi. Onun da iş yerine gittik, gelmediler. Öyle kaldı. Kimse ile görüşemedik. Daha sonra arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Ben gelmelerini istemiyorum ama annemi, babamı görmek istiyorum. Benim bir ailem var. Bu duygu yaşanmaz. Benim hiç ailem olmadığı için konuşmak istedim. O sevinçle 3 gün boyunca uyuyamadım. Artık parasal sebeplerden mi, bakmak mı istemediler bilmiyorum. Ben doğduktan sonra kardeşlerimi alıp gitmişler. Beni de yurda vermişler. Kendimi tanıdığımda zaten yurttaydım. Yurtta bazen insanların anne ve babaları geldiğinde benim annem, babam mı diye bekliyordum. Hep camdan bakıyordum. Ama hiç gelip giden olmadı. Benim maddi bir isteğim yok. Ailem olsun istiyorum. Annem deyince ben ağlıyordum" dedi.

Gökhan Gönül kimdir? Gökhan Gönül kardeşleri

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde kuaför baba ve ev hanımı annenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi Aslen Bafralı ailenin çocuğu olarak doğan Gökhan'ın ailesi Gökhan 6 yaşında iken Bursa'ya taşındı. Mahallede top oynarken ağabeyleri onu Bursa Yolspor'a götürdü ve bu takımda seçmelere kısa boyuna rağmen başlangıçta kaleci olarak başladı. Bir gün denenmek için çok sayıda kaleci gelince antrenör ona "Geç ileride oyna" dedi. Performansımı gördükten sonra da "Bundan sonra kaleci değilsin" dedi. O düzeyde hangi mevkide oynadığı belli olmadığından Gökhan topu alıp herkesi çalımlayarak rakip kaleye kadar gidiyordu. Sadece boş zamanlarında top oynamak için gidiyordu takıma. Ama hocası Mehmet Kirazoğlu üzerine çok düştü. Normal antrenmanların dışında akşamları ona özel çalışmalar yaptırdı. Bir gün A takımın antrenörü ise "Yarın A takımın maçı var, sen de oynayacaksın" dedi. Gönül için 14-16 grubunda oynamak bile büyük bir olaydı, çünkü henüz 13 yaşındaydı. Orada ise 30 yaşında futbolcular oynuyordu. Selam vermeye bile çekindiği insanlardı. Ama o dönemki hocası Ramiz Hoca onu o takımda oynattı.14-16 takımında libero, genç takımda orta saha, A takımda ise forvet ve orta saha oynuyordu. Genç ve A takımda oynamaya başlayınca 14-16 takımının kaptanı oldu. O dönemki takımı ise Play-off'ta Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursaspor'la ilk defa berabere kaldı ve libero oynamasına rağmen üç golü de Gönül atmıştı. Hasan Bora Gökhan'ı beğendi ve Bursaspor'a istedi. Ama arkadaşları arasında oraya gidip de başarılı olamayan örnekler bulunduğu için kabul etmedi. O maçtan sonra Galatasaray da oyuncuyu istedi. Takımın başında Fatih Terim vardı. İstanbul'a gitti, görüştü. Ailesinden izin almak için Bursa'ya döndü. Ama o sırada Gençlerbirliği devreye girdi ve 2002 yılında onu transfer ettiler.Gökhan Gönül; Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi.

2007-2016 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve taraftarların gönlünde taht kuran milli futbolcu, 2016'de Beşiktaş'a imza attı. 2020-2021 sezonunda ise Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye döndü. Son olarak milli futbolcu Çaykur Rizespor'a imza attı.

Fenerbahçe ile 361 maça çıkan Gönül 14 gol atıp 54 asist yaptı. Beşiktaş formasıyla 142 maçta görev alan futbolcu 9 gol 14 asistlik performans sergiledi.

66 maçta ay-yıldızlı formayı terleten Gökhan Gönül 1 kez ağları havalandırdı.

İddialarla ilgili Gökhan Gönül ve ailesinden bir açıklama gelmedi. Gökhan Gönül’ün Hakan ve Volkan isimli iki kardeşi var.